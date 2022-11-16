ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции.
Стало известно, что 11 ноября на Донецком направлении ликвидирован полковник Военно-воздушных сил Украины Сергей Хомик. По данным эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Хомик был пилотом вертолёта Ми-8.
В последние дни российская армия уничтожила несколько таких вертолётов в районе города Угледар и села Берестовое в Харьковской области.
Ранее стало известно о гибели бригадного генерала ВСУ Артёма Котенко в Житомире.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.