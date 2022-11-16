На Донецком направлении ликвидирован полковник ВВС Украины Сергей Хомик

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции.

Стало известно, что 11 ноября на Донецком направлении ликвидирован полковник Военно-воздушных сил Украины Сергей Хомик. По данным эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Хомик был пилотом вертолёта Ми-8.

В последние дни российская армия уничтожила несколько таких вертолётов в районе города Угледар и села Берестовое в Харьковской области.

Ранее стало известно о гибели бригадного генерала ВСУ Артёма Котенко в Житомире.