Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Репортёр ВГТРК Александр Сладков сообщил об очередном успехе российских подразделений.
ВДВ РФ опустошают артиллерийский парк Украины. На правом берегу Днепра десантники сожгли очередную гаубицу М777. Ущерб ВСУ составил свыше 3,7 миллиона долларов.
"Восемь артиллеристов остались без работы", — пишет Сладков.
В своём Telegram-канале военкор опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу российских подразделений.
Ранее Александр Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.