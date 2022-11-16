Представители Минобороны РФ сообщили, что три ротные тактические группы 14-й и 92-й механизированных бригад армии Украины пытались наступать в направлении Берестового, Колесниковки в Харьковской области и Новосёловского в Луганской Народной Республике.
"Ликвидировано свыше 80 украинских солдат, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, три самоходных артиллерийских установки", — отметили в ведомстве.
Ранее в МО заявили, что на Донецком направлении Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили более 160 солдат ВСУ.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.