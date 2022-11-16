МО: ВС РФ пресекли наступление трёх ротных групп ВСУ на Купянском направлении

Представители Минобороны РФ сообщили, что три ротные тактические группы 14-й и 92-й механизированных бригад армии Украины пытались наступать в направлении Берестового, Колесниковки в Харьковской области и Новосёловского в Луганской Народной Республике.

"Ликвидировано свыше 80 украинских солдат, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, три самоходных артиллерийских установки", — отметили в ведомстве.

Ранее в МО заявили, что на Донецком направлении Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили более 160 солдат ВСУ.