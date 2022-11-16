Союзные силы Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации, уничтожая противника.
На Западной Украине находится огромное кладбище, где похоронены военнослужащие ВСУ, погибшие в ходе боёв СВО. Видеосвидетельства опубликовал Telegram-канал Dambiev. На кадрах видны могилы бойцов. Ранее похожие кадры были размещены с места погребения военных в Харьковской области.
Напоминаем, что командир батальона "Восток" Александр Ходаковский поделился, как один из мобилизованных военнослужащих расстрелял своего военачальника. Ситуация произошла в момент возвращения колонны с отдыха.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.