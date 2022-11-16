Захарова: понятливому Шольцу пока приказали "не понимать" кто подорвал СП?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила канцлеру Олафу Шольцу.

На слова немца, что якобы "всего этого бы не было без агрессии РФ против Украины", она напомнила ему, что восемь лет регион истекал кровью.

"Многого бы не было точно, если бы США и натовские страны, в первую очередь, Германия, не стали после обретения Украиной суверенитета натаскивать людей на антироссийских идеях. Если США и НАТО, в первую очередь Германия, не стали бы приводить марионеточных политиков, превращать боксёров в мэров, а шутов в президенты, расплачиваясь за выполненную грязную работу гражданством и деньгами; совершать антиконституционные перевороты", — отметила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, раз канцлеру Германии всё "понятно", то его очень хочется спросить: а ему уже понятно, кто "Северные потоки" подорвал?

"Или пока приказали "не понимать"?" — подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.