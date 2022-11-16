В Ставропольском крае осудили издевавшихся над детьми сектантов

Управление ФСБ по Ставропольскому краю рассказало о приговоре, который суд вынес в отношении участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*.

По данным правоохранителей, Виктор Зимовский, Анатолий и Ирина Гезик организовывали собрания, собирали деньги и анализировали запрещённые произведения. При этом супруги пытались убедить стать представителями движения своих детей.

Как написали в newstracker.ru, 15-летнюю девушку, которая отказалась вступать в секту, родители выгнали из дома. Также они били 13-летнюю дочь и не давали ей лечиться в больнице, разговорить с друзьями, отметили журналисты. Правоохранители завели уголовное дело. По информации СМИ, муж и жена получили четыре года и два месяца принудительных работ.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ