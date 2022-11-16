Бойцы ОБТФ "Каскад" уничтожили пять гаубиц НАТО М777 во время штурма Павловки

Военные корреспонденты проекта WarGonzo делятся очередным видео с работой оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад". Сообщается об уничтожении натовской техники в зоне проведения спецоперации на Угледарском направлении.

"Доблестные артиллеристы ОБТФ "Каскад" в тяжелейшем штурме Павловки уничтожили 5 американских буксируемых гаубиц М777", — пишут военкоры.

Этот участок является очень непростым. Как видно на кадрах, техника Соединённых Штатов, поставляемая на Украину, качественная, но является уязвимой перед ударами российских беспилотников "Ланцет".