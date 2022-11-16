Ударные вертолёты ВКС России Ка-52 "Аллигатор" продолжают участвовать в уничтожении военной натовской техники в зоне спецоперации на Украине.
Военные корреспонденты "Русской весны" публикуют видео со Сватовского направления, где "Аллигаторы" помогают сдерживать натиск противника.
Точными ударами российские вертолёты с помощью управляемых ракет "Вихрь" уничтожают бронетехнику, огневые точки и артиллерию украинской армии.
Ка-52 "Аллигатор" — новый винтокрылый летательный аппарат, который может выполнять как разведывательные функции, так и ударные. Вертолёт способен ликвидировать броневики, воздушные цели и живую силу.
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