Ударные "Аллигаторы" Ка-52 ВКС РФ активно работают на Сватовском фронте

Ударные вертолёты ВКС России Ка-52 "Аллигатор" продолжают участвовать в уничтожении военной натовской техники в зоне спецоперации на Украине.

Вертолёты Ка-52 уничтожают технику НАТО

Военные корреспонденты "Русской весны" публикуют видео со Сватовского направления, где "Аллигаторы" помогают сдерживать натиск противника.

Точными ударами российские вертолёты с помощью управляемых ракет "Вихрь" уничтожают бронетехнику, огневые точки и артиллерию украинской армии.

Ка-52 "Аллигатор" — новый винтокрылый летательный аппарат, который может выполнять как разведывательные функции, так и ударные. Вертолёт способен ликвидировать броневики, воздушные цели и живую силу.