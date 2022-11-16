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Экс-представитель НАТО: США "сливают" Украину и готовятся "гасить" Зеленского

Силовые структуры

Вашингтону не нужна победа Киева в противостоянии с Москвой. Сейчас он давит на Зеленского, требуя заморозки конфликта.

А могут вообще могут начать "гасить" его, если тот будет сопротивляться. Обещанный ленд-лиз не заработал, что указывает на "слив" Украины.

Об этом сообщил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

"Ленд-лиз не дают, потому что они не хотят вашей победы. Это был сговор с самого начала — слить Украину, отдать её России, выполнить Давосовский договор, а Украина мешала этому. Это должно было быть сделано в 2014 году, был подготовлен плацдарм, должна была прийти Клинтон — и с Украиной было бы покончено, отдали бы её Путину… И вот, до сих пор они дожимают", — в эфире телеканала "Прямой" сказал эксперт.

По его словам, Белый дом уламывает Зеленского сесть за стол переговоров. То есть, сдать Украину, чтобы она проиграла. Всё равно Россия закончит начавшееся дело. Зеленский пока боится и не соглашается на это, но он окружён и предательством, и изменой, и он пока не соглашается стать посмешищем.

"Тогда Белый дом начнет его гасить, начнут и от него избавляться любой ценой", — подытожил Табах.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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