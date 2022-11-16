Зеленский хочет беседовать с Владимиром Путиным "толпой"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил западным партнёрам "публичный" формат переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом глава Незалежной сообщил на встрече с журналистами.

Он заявил, что ранее он якобы получал от союзников сигналы о желании лидера РФ провести прямые переговоры с киевским режимом.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", — сказал Зеленский.