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Объявленный СБУ в розыск Кадыров готов сам приехать, куда скажут

Силовые структуры » Министерство обороны

Известие о том, что глава Чечни объявлен в розыск службой безопасности Украины изрядно развеселило Рамзана Кадырова. Его реакция, если коротко, передаётся знаменитым задорновским: "ну тупые…"

"СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск", — говорит Кадыров.

Чеченский лидер даже готов облегчить украинским спецагентам жизнь:

"… назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо", — обещает он самолично приехать на встречу, предупреждая, правда, что добром она для визави не закончится.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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