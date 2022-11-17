Объявленный СБУ в розыск Кадыров готов сам приехать, куда скажут

Известие о том, что глава Чечни объявлен в розыск службой безопасности Украины изрядно развеселило Рамзана Кадырова. Его реакция, если коротко, передаётся знаменитым задорновским: "ну тупые…"

"СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск", — говорит Кадыров.

Чеченский лидер даже готов облегчить украинским спецагентам жизнь:

"… назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо", — обещает он самолично приехать на встречу, предупреждая, правда, что добром она для визави не закончится.