Арестович заявил, что ВС РФ перешли в наступление на Запорожском направлении

Войска ВС РФ приступили к наступлению на Запорожском направлении в районе Гуляйполя. Такой информацией в своём Telegram-канале поделился советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, российская армия намерена выйти к Павлограду и Васильковке, чтобы зажать Донецкую группировку Украины на данном участке спецоперации с двух направлений. Арестович допустил атаку ВС РФ на Павлоград и со стороны Харьковской области.

Официальной информации о наступлении с российской стороны не поступало.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать в районе Сватово — Кременная, но затея провалилась.