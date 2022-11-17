Войска ВС РФ приступили к наступлению на Запорожском направлении в районе Гуляйполя. Такой информацией в своём Telegram-канале поделился советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, российская армия намерена выйти к Павлограду и Васильковке, чтобы зажать Донецкую группировку Украины на данном участке спецоперации с двух направлений. Арестович допустил атаку ВС РФ на Павлоград и со стороны Харьковской области.
Официальной информации о наступлении с российской стороны не поступало.
Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать в районе Сватово — Кременная, но затея провалилась.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.