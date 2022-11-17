Утром в четверг, 17 ноября, по Одессе нанесён ракетный удар.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Только после прилёта ракет по городу завыла воздушная тревога, теперь слышно её по всему югу и востоку Украины, сообщают военкоры.
По состоянию на 08:45 (по Москве) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях.
Какая цель была поражена в Одессе, сейчас уточняется.
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