В Одессе ракетный удар нанесён без объявления воздушной тревоги

Утром в четверг, 17 ноября, по Одессе нанесён ракетный удар.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Только после прилёта ракет по городу завыла воздушная тревога, теперь слышно её по всему югу и востоку Украины, сообщают военкоры.

По состоянию на 08:45 (по Москве) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях.

Какая цель была поражена в Одессе, сейчас уточняется.