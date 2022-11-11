Котенок: без взятия Угледара ВС РФ будет сложно удержать Павловку

Вчера под контроль российских военных перешла Павловка в ДНР. Однако удержать посёлок будет проблематично без взятия Угледара. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в комментарии "Политэксперту".

Он напомнил, что бойцы армии России уже не раз оставляли Павловку и несли там большие потери.

Сейчас ценой героических усилий и морских пехотинцев, и ополченцев Донбасса из отдельного батальона тактического формирования подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось выбить из Павловки и водрузить там флаг. Но ситуация не так проста, как кажется, заметил он.

Над Павловкой с прилегающих высот нависает Угледар — серьёзный укрепрайон, который непросто разбить. Именно там начинается первая линия обороны противника в Донбассе, пояснил военкор.

По его мнению, без активных действий на флангах, а также взятия под контроль Угледара и подходов к нему удержать Павловку будет сложно.

"Без развития наступления не обойтись никак. Надо пробиваться к Угледару", — заключил репортёр.