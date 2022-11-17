Власти Херсонской области: Киев заблокировал выезд на левобережную часть региона

Украинская сторона заблокировала выезд мирных жителей на левобережную часть Херсонской области через Днепр. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации ведомства, ранее гражданам разрешали беспрепятственно покидать правый берег.

"Но сейчас эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", — уточнил представитель администрации в интервью РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, эвакуация мирного населения из 15-километровой зоны вдоль левобережья Днепра не прекращается, ведь власти намерены обезопасить мирное население.

Во вторник, 15 ноября, мэр города Алёшки Юрий Журавко заявил, что военные ВСУ запретили жителям уезжать из Херсона. Он подчеркнул: Киев заблокировал работу речного порта, откуда люди могли попасть на левый берег Днепра с помощью водного транспорта.