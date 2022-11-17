Российские ракеты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, сообщил губернатор региона Максим Марченко.
Местные СМИ пишут, что взорван крупный объект электроэнергетики.
Так как на Украине запрещено фотографировать и снимать на видео результаты попаданий, более точную информацию о результатах ударов стоит ждать позже.
Также заявлением выступил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что утром атакованы инфраструктурные объекты в Днепропетровской и Львовской областях страны.
Ранее американский генерал сделал вывод, что украинская армия не способна выбить ВС РФ из Незалежной.
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