Власти Одессы сообщили о ракетном ударе по крупному объекту инфраструктуры

Российские ракеты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, сообщил губернатор региона Максим Марченко.

Местные СМИ пишут, что взорван крупный объект электроэнергетики.

Так как на Украине запрещено фотографировать и снимать на видео результаты попаданий, более точную информацию о результатах ударов стоит ждать позже.

Также заявлением выступил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что утром атакованы инфраструктурные объекты в Днепропетровской и Львовской областях страны.

Ранее американский генерал сделал вывод, что украинская армия не способна выбить ВС РФ из Незалежной.