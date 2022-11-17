В Киеве в 266-й день СВО слышны взрывы

Несколько украинских изданий сообщают о взрывах в Киеве. Россия наносит удары по инфраструктуре, в частности по подстанциям. О ракетах над городом сообщает Telegram-канал Klimenko Time.

В столице Украины введено экстренное отключение электроэнергии, опубликованные ранее графики аварийного отключения на данный момент не действуют.