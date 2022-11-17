Во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге на территории всей страны. Также чиновники предупредили об опасной ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом написали на официальном сайте Минцифры Украины. Журналисты "Страны" заявили, что руководитель Киевской области Алексей Кулеба подтвердил данные о работе противовоздушных систем обороны и попросил граждан не фотографировать места происшествий.

Ранее военкоры "Русской Весны" рассказали о ракетной атаке Вооружённых сил Российской Федерации на Одессу.