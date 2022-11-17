Генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что российской армии нужно нанести удар по железнодорожной дороге на польско-украинской границе, по которой перебрасывается вооружение для ВСУ.
"Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и ещё несколько мостов и тоннелей", — приводит его слова "Радиоточка НСН".
По мнению генерала, подобное действие со стороны российских войск благоприятно сказалось на ситуацию в зоне проведения спецоперации в Донбассе.
Ранее генерал назвал удары ВС РФ по энергосистеме Украины неэффективными.
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