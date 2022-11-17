Минобороны Британии в своих социальных сетях сообщает обновлённые разведданные на 17 ноября. Английская разведка оценила последствия ударов российской армии по инфраструктуре Украины 15 ноября, назвав их самым масштабным с начала спецоперации.
"Несмотря на то, что значительная часть ракет была успешно перехвачена, Украина сталкивается со значительным снижением мощности, доступной из её национальной энергосистемы. Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению", — значится в сообщении Mi6.
Также разведка полагает, что если ВС России продолжат такие массированные удары, желая "деградации энергоструктуры Украины", это существенно скажется на запасах боеприпасов. Однако военные аналитики и эксперты РФ уверены, что ракет в нашей стране хватит на длительное время.
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