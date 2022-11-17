CNN: зима предоставит ВС РФ реальные преимущества над ВСУ в ходе СВО

С приходом зимы из-за снега и гололёда украинская армия столкнётся с проблемами. Поставки и боеприпасы, включая артиллерийские снаряды, будут доставляться дольше и в меньших количествах. Отсутствие листвы затрудняет укрытие от вездесущих российских беспилотников. Об этом заявил военный обозреватель издания Люк Хардинг.

Стиль ведения боевых действий со стороны ВСУ, который основан на скорости и внезапности, утратит свой темп, указал аналитик в издании The Guardian.

"Российские войска под новым командованием попытаются заморозить линии разграничения и удерживать их", — считает Хардинг.

Военный эксперт Джордж Баррос подчеркнул, что боевые действия на Украине носили сезонный характер. Большая часть наземных боевых действий происходит на востоке страны, где много болот, отметил он.

"По мере того, как земля замерзает, становится всё труднее, что облегчает маневрирование тяжёлой военной техникой и бронетехникой", — отметил Баррос в интервью CNN.