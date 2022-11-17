Сивков: после Херсона под угрозой оказался Мелитополь, но его ещё можно спасти

После отвода российской армии из Херсона украинские войска могут попытаться организовать наступление на Мелитополь. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков. ВСУ начинают перебрасывать силы на Запорожское направление, подчеркнул он.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил, что противник может атаковать в районе Мелитополя, чтобы рассечь российские войска в регионе. Не исключено, что после этого ВСУ попытаются выйти к Бердянску. В таком случае группировка ВС РФ окажется под угрозой окружения.

"Если они будут наступать теми силами, которые у них имеются, мы можем там устроить им огневой мешок, окружить и уничтожить все эти силы", - указал Сивков в эфире программы "Царьград.Главное".