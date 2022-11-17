Российский военный, участвующий в СВО, раскрыл тайну подготовки неонацистов из ВСУ, назвав организацию, обучавшую их ведению боевых действий. В частности, взрывному делу.
По его словам, "почерк этих учителей" спутать ни с каким иным невозможно.
"Украинские боевики обучались взрывному делу у ИГИЛ*. Их тактика во многом схожа. Так же, как и идеи, и цели, — рассказал боец РИА Новости. — Между укронацистами и радикальными исламистами давно пора поставить знак равенства".
Как уточняет РИА, собеседник издания — сотрудник одной из частных охранных фирм. Ранее его подразделение уже принимало участие в военных конфликтах, поэтому "ему есть, с чем сравнивать".
"Опыт СВО мне говорит о том, что всё это мы видели на Ближнем и Среднем Востоке. В Сирийской Арабской Республике и в Ливии… Школа одна и та же", — цитирует слова российского бойца РИА.
* террористическая организация, запрещённая в России
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