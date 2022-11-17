В Минобороны Украины выразили обеспокоенность массовой подпиской украинцев на российские Telegram-каналы.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, сегодня на каналы в Telegram, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и её представителями, подписаны миллионы украинцев.
Представитель военного ведомства также заявила, что список этих каналов был неоднократно опубликован в Сети. Но их украинская аудитория, почему-то продолжает увеличиваться, с сожалением добавила она.
Россия использует Telegram-каналы "для проведения своих информационных операций", из-за чего в обществе отмечаются "раздор, паника и уныние", заключила Маляр.
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