МО Украины: на российские Telegram-каналы подписаны миллионы украинцев

В Минобороны Украины выразили обеспокоенность массовой подпиской украинцев на российские Telegram-каналы.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, сегодня на каналы в Telegram, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и её представителями, подписаны миллионы украинцев.

Представитель военного ведомства также заявила, что список этих каналов был неоднократно опубликован в Сети. Но их украинская аудитория, почему-то продолжает увеличиваться, с сожалением добавила она.

Россия использует Telegram-каналы "для проведения своих информационных операций", из-за чего в обществе отмечаются "раздор, паника и уныние", заключила Маляр.