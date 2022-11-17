Le Figaro: во Франции возмущены уничтожением дорогой военной техники на Украине

Видео с уничтожением французской самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR в зоне спецоперации на Украине взбудоражило пользователей Сети. Читатели газеты Le Figaro настроены агрессивно и недоумевают, почему ВСУ распоряжается дорогой военной техникой столь неразумно.

Подобных установок было поставлено на Украину в количестве 18 единиц. САУ CAESAR наравне с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS принимали участи в наступлениях противника. Отремонтировать гаубицу вряд ли получится, так как мастерские находятся слишком далеко, а шасси не подлежит ремонту, да и "пушку больше нельзя передвигать", комментирует военный эксперт Le Figaro.

Пользователи Сети считают, что их деньги выброшены на ветер.

"Пять миллионов евро — цена одной такой пушки. Мелочь для Франции. У неё много денег, и она уже не знает, что с ними делать. Поэтому она очень щедра", — иронизирует читатель с ником VitemadosePfizer.