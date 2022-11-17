Леонков: ВСУ никогда не перестанут прикрываться мирным населением

Один из участников специальной операции рассказал, как ВСУ используют тактику живого щита в боевых действиях.

А как можно обойти эту тактику, и насколько она распространена, в беседе с Pravda.Ru объясняет военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Тактику обойти невозможно и упросить украинскую армию, чтобы она её не применяла, тоже, потому что в качестве живого щита выступают обычные мирные граждане. Эта тактика предполагает размещение военной техники и личного состава армии Украины в населённых пунктах, с территории которых идёт обстрел, например, позиций нашей армии или кварталов ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, с расчётом на то, что если мы будем отвечать на такие обстрелы по местам, откуда они ведутся, однозначно пострадают мирные граждане", — отметил обозреватель.

А одна из задач российской армии — максимально сохранить жизнь гражданского населения. Поэтому вот эту бесчеловечную тактику живого щита обойти невозможно, говорит аналитик.

Но можно с ней сражаться — стараться освобождать мирных граждан из заложников, выводить из зоны обстрелов, зоны боевых действий на безопасную территорию.

"В принципе, так делается при освобождении любого населённого пункта", — подытожил Леонков.