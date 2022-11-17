Киев планирует начать мобилизацию всего гражданского населения призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра.
Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонщины.
"По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и на правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста", — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинские силовики в Херсоне в ходе карательных акций расстреляли 39 пророссийских активистов, 74 человека вывезли в неизвестном направлении, сообщили экстренные службы региона.
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