Киев начнёт мобилизацию всех граждан в Херсоне и на правом берегу Днепра

Киев планирует начать мобилизацию всего гражданского населения призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра.

Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонщины.

"По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и на правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста", — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Херсоне в ходе карательных акций расстреляли 39 пророссийских активистов, 74 человека вывезли в неизвестном направлении, сообщили экстренные службы региона.