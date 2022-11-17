Публицист Бовдунов о расширении границ РФ: "Это расширение надо ещё и отстоять"

Публицист Александр Бовдунов объяснил, какие уроки Россия должна извлечь из хода СВО.

Общественный деятель, отстаивающий идеи евразийства, объяснил, как смотрит на то, что наша страна прирастает территориями.

"Расширение России на свои исторические земли — это хорошо, но это расширение надо ещё и отстоять", — цитирует слова публициста argumenti.ru.

Он отметил, что спецоперация на Украине выявила несколько важных моментов.

"Государственная система, военная система во многом оказалась не готова к серьёзнейшему вызову — за спиной противника материальная, управленческая, разведывательная поддержка НАТО", — выразил своё мнение публицист.

Бовдунов отметил необходимость менять мышление и перестраиваться на ходу.