ВС РФ открыли возможность огневого контроля путей снабжения ВСУ в Красногоровке

Накануне российскими войсками был взят крупный опорный пункт ВСУ "Бассейн" пункт близ населённого пункта Невельское.

Боевой успех позволяет ВС РФ перегруппироваться для развития наступления к западу от Песок. При этом открылось больше возможностей держать под огневым контролем подъезды к городу Красногоровка. Этот населённый пункт входит в состав основательного укрепрайона ВСУ, в котором также сосредоточена Марьинская группировка противника.

Теперь под огневой контроль нашей армии попала автомобильная трасса между Красногоровкой и агломерацией Горняк-Украинск, которая является северным маршрутом снабжения украинской группировки в районе Красногоровки и Марьинки.

Наши войска продолжают оказывать давление в самой Марьинке и в Первомайском, расположенном северо-восточнее Невельского и северо-западнее Песок. На этом участке продвижение проходит медленно, поскольку на пути ВС РФ — мощные укрепрайоны ВСУ с множеством траншей, окопов, противотанковых заграждений и минных полей. Это делает невозможным танковый прорыв из-за угрозы крупных потерь.

"Важно в данном случае то, что выход к Невельскому позволяет расширить возможности по недопущению активного снабжения сил противника в Красногоровке, а также — отодвинуть противника ещё на 4-5 км к западу от западных окраин Донецка", — резюмируют эксперты "Военного обозрения", представившие анализ боевых действий.