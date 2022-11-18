Военные попросили вернуть в зону СВО генерала Лапина

Командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина попросили вернуться в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал штурмовик и участник СВО Александр Григоренко в беседе с URA.RU.

Он отметил, что у Лапина, как и у любого командира, были ошибки. Однако явных поражений, по его мнению, не было.

Григоренко считает, что Лапин состоялся как командующий ЦВО и группировкой войск РФ, тщательно планирует все операции, что позволяет достигнуть успехов на поле боя.

Кроме того, ему хорошо знакомы войска своего округа и театр военных действий, а потому он пригодится в качестве командующего на фронте, заявил собеседник издания.

Напомним, ранее генерал Лапин взял отпуск на три недели, вместо него врио командующего ЦВО был назначен генерал-майор Александр Линьков.