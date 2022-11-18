Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дуда назвал падение украинской ракеты в Польше "несчастным случаем"
Марочко: ВС Украины применяют всё более "свежие" боеприпасы для РСЗО HIMARS
Минобороны: ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Кива: система ПВО Patriot не способна противостоять устаревшим советским ракетам
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Эксперт Брутер: России придётся сторговать Украину с Западом после окончания СВО
Путин на совещании с членами СБ обсудил совершенствование гражданской обороны
ВС РФ сорвали атаку украинских военных на краснолиманском направлении
У США заканчиваются снаряды и ракеты для Украины: "Таких боёв не ожидали"

Бердичевский заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой, Артёмовском и Угледаром

Силовые структуры

Почти на всей линии боевого соприкосновения идут тяжёлые боевые действия. Чтобы российские войска смогли продвинуться вперёд, необходимо перерезать трассу в районе населённого пункта Новомихайловка и пойти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки. Об этом заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский.

Бердичевский заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой, Артёмовском и Угледаром

Он отметил, что на Соледарском направлении идут позиционные бои. В регионе расположена украинская группировка "Холодный Яр", которая состоит из мотивированных боевиков ВСУ. Обстановка осложняется тем, что противник может подвозить боеприпасы и проводить ротацию, указал Бердичевский.

"Тяжёлые бои идут буквально везде — и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артёмовском направлениях", — отметил он.

Переход населённого пункта Опытное под контроль российской армии открывает первую линию обороны ВСУ. Боевики киевского режима обстреливают Донецк из реактивных систем залпового огня HIMARS с позиций в Орловке, Первомайском, Карловке и Галицыновке.

"И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ", — заключил Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Володин: киевский режим стал могильщиком НАТО
Мир. Новости мира
Володин: киевский режим стал могильщиком НАТО
Последние материалы
Бердичевский заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой, Артёмовском и Угледаром
Песков: Киев слишком досконально следует директивам Запада
Песков оценил выводы Швеции о причинах ЧП на "Северных потоках"
ВТБ выплатит свердловскому фонду капремонта семь миллионов рублей
NYP: весившая 114 килограммов американка застряла на горке и решилась похудеть
Нутрициолог Сабате: при выборе хурмы надо обращать внимание на цвет и кожицу
Шеремет: призывы МАГАТЭ оставить ЗАЭС неуместны и ущербны
Офицер Народной милиции Марочко: ВСУ выдыхаются на Луганском направлении
Разработан плащ-невидимка для военных
Аксёнов: в Крыму проводятся фортификационные работы для безопасности жителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников