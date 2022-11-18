Бердичевский заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой, Артёмовском и Угледаром

Почти на всей линии боевого соприкосновения идут тяжёлые боевые действия. Чтобы российские войска смогли продвинуться вперёд, необходимо перерезать трассу в районе населённого пункта Новомихайловка и пойти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки. Об этом заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский.

Он отметил, что на Соледарском направлении идут позиционные бои. В регионе расположена украинская группировка "Холодный Яр", которая состоит из мотивированных боевиков ВСУ. Обстановка осложняется тем, что противник может подвозить боеприпасы и проводить ротацию, указал Бердичевский.

"Тяжёлые бои идут буквально везде — и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артёмовском направлениях", — отметил он.

Переход населённого пункта Опытное под контроль российской армии открывает первую линию обороны ВСУ. Боевики киевского режима обстреливают Донецк из реактивных систем залпового огня HIMARS с позиций в Орловке, Первомайском, Карловке и Галицыновке.

"И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ", — заключил Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.