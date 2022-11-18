Эксперт Брутер: России придётся сторговать Украину с Западом после окончания СВО

РФ и Западу придётся принимать совместное политическое решение по урегулированию украинского вопроса. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, оценивая в интервью Pravda.Ru, чем может закончиться российская спецоперация.

По его словам, лишить Украину критически важной инфраструктуры на 100 процентов трудно, ведь часть источников энергии можно восполнить дизельными генераторами. Он также отметил, что многие мирные жители покинули эту страну, а оставшиеся граждане "сидят под лавкой". Как пояснил специалист, Киев не прислушивается к их мнению и продолжает отказываться от переговоров.

Брутер подчеркнул: даже если по итогам спецоперации президент Украины Владимир Зеленский отдаст РФ новые области, то через некоторое время его государство примут в НАТО. После этого киевский режим забудет обо всех договорённостях, считает политолог.

"Мы будем находиться в такой половинчатой ситуации до конца, пока не сможем решить ситуацию политически. А нам придётся это делать. Лишь после политического решения вопроса, после того, как мы сторгуем Украину с Западом, ситуация может стать устойчивее. Нам всё равно придётся после окончания спецоперации как-то договариваться, делить. Но чтобы делить, сначала нужно заставить Киев прекратить сопротивление. Вот такая сложная задача", — сказал собеседник издания.

Он добавил, что цель РФ — вынудить Запад пойти на переговоры и завершить конфликт.