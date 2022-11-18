Российские военные не дали возможности ВСУ провести атаку в районе населённого пункта Червонопоповка, расположенного в ЛНР.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что артиллерийский огонь со стороны ВС РФ помешал планам противника, который был вынужден остановиться и рассредоточиться.
"На краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", — рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в результате отбитой контратаки ВСУ потеряли до 40 бойцов, а также две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
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