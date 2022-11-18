В центре Мелитополя происходит задержание диверсионно-разведывательной группы, переодетой в форму российских военнослужащих.
Об этом в Telegram-канал сообщил военный обозреватель Борис Рожин, ссылаясь на источники.
"В нижней части города виден дым, предположительно, совершен теракт", — цитирует он СМИ.
Ранее сообщалось, что на некоторых участках спецоперации по направлению Кременная — Сватово иностранные наёмники уже полностью заменили украинскую армию. Польские флаги висят над окопами и на позициях "ВСУ".
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