В Мелитополе происходит задержание ДРГ, переодетой в форму российских солдат

В центре Мелитополя происходит задержание диверсионно-разведывательной группы, переодетой в форму российских военнослужащих.

Об этом в Telegram-канал сообщил военный обозреватель Борис Рожин, ссылаясь на источники.

"В нижней части города виден дым, предположительно, совершен теракт", — цитирует он СМИ.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках спецоперации по направлению Кременная — Сватово иностранные наёмники уже полностью заменили украинскую армию. Польские флаги висят над окопами и на позициях "ВСУ".