Польская партия потребовала от Киева компенсации за ракетный удар

Польская партия потребовала от киевского режима компенсации за ракетный удар.

Об этом сообщает польское издание Кresy.

Члены партии "Конфедерация" убеждены, что польское правительство решило солгать собственному народу. Власти страны до последнего старались скрыть обстоятельства взрыва ракеты в Пшеводуве.

На фоне появившихся фактов польская партия требует от украинских властей принести публичные извинения за инцидент, а также возместить причинённый ущерб.

Напомним, что глава Польши Анджей Дуда ранее назвал падение ракеты ВСУ "несчастным случаем".

"Вот тебе, Зеленский, и братья-соседи! На колени! Поляки ждут! Одним Львовом уже не откупишься!" — комментирует в своём аккаунте мессенджера журналист и ведущая Олеся Лосева.