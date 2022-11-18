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Дрон ВСУ атаковал гавань "Шесхарис", но в "Транснефти" информацию опровергли

Силовые структуры

На нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске этой ночью была совершена атака морским беспилотным летательным аппаратом украинских боевиков.

"Повреждения минимальны и на работоспособность систем не влияют. На месте найдены обломки надводного дрона", — пишет Mash.

По предварительной информации, подобным БПЛА в октябре был атакован Черноморский флот.

Отмечается, что в этой гаване происходила погрузка нефти с РФ, Казахстана и Азейбарджана для её отправки за рубеж.

Однако в "Транснефти" эту информацию не опровергли, сообщает ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что на полуострове проводятся фортификационные работы для безопасности крымчан.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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