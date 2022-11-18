Дрон ВСУ атаковал гавань "Шесхарис", но в "Транснефти" информацию опровергли

На нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске этой ночью была совершена атака морским беспилотным летательным аппаратом украинских боевиков.

"Повреждения минимальны и на работоспособность систем не влияют. На месте найдены обломки надводного дрона", — пишет Mash.

По предварительной информации, подобным БПЛА в октябре был атакован Черноморский флот.

Отмечается, что в этой гаване происходила погрузка нефти с РФ, Казахстана и Азейбарджана для её отправки за рубеж.

Однако в "Транснефти" эту информацию не опровергли, сообщает ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что на полуострове проводятся фортификационные работы для безопасности крымчан.