На нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске этой ночью была совершена атака морским беспилотным летательным аппаратом украинских боевиков.
"Повреждения минимальны и на работоспособность систем не влияют. На месте найдены обломки надводного дрона", — пишет Mash.
По предварительной информации, подобным БПЛА в октябре был атакован Черноморский флот.
Отмечается, что в этой гаване происходила погрузка нефти с РФ, Казахстана и Азейбарджана для её отправки за рубеж.
Однако в "Транснефти" эту информацию не опровергли, сообщает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что на полуострове проводятся фортификационные работы для безопасности крымчан.
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