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Подоляк: "Всё может закончиться, когда Украина возьмёт Луганск или Донецк"

Силовые структуры

Боевые действия могут закончиться ещё до того, как "украинские войска освободят все занятые Россией территории страны".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению представителя администрации Владимира Зеленского, спецоперация России может резко завершиться, например, если украинская армия возьмёт Луганск или Донецк.

По мнению Подоляка, в таком случае в российских элитах и обществе могут начаться "необратимые процессы" и придёт понимание, что кампания проиграна.

Ранее он утверждал, что прошлое правительство Украины согласилось на кулуарные требования Запада о передаче Крыма Российской Федерации в надежде на "100-летний мир". Но с Зеленским якобы это не пройдёт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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