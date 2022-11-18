Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на посёлок Белая Берёзка, который находится в Трубчевском районе.
По информации чиновника, из-за происшествия местные жители остались без электричества. В населённом пункте восстановят снабжение после завершения обстрела и работы оперативных служб, добавил глава региона.
Ранее руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке украинской армии на село Устинка. По данным губернатора, в ходе обстрела погиб 80-летний пенсионер Николай Григорьевич.
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