В ООН заявили, что занимаются изучением видео с убийством пленных ВС РФ

Видео с жестокой расправой украинских солдат над пленными российскими военными поступило в управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), где происходит его изучение. Об этом проинформировала служащая пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

"Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их", — сказала Тросселл, когда её спросили о реакции ООН на эти видео.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали видеозапись с расправой над бойцами ВС РФ, отметив, что в данном случае речь идёт о намеренном убийстве десяти оказавшихся в плену у ВСУ российских военных.

18 ноября в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, что российские военные сдались в плен ВСУшникам, которые после этого хладнокровно их расстреляли, что является вопиющим военным преступлением украинских нацистов.