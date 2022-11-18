Видео с жестокой расправой украинских солдат над пленными российскими военными поступило в управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), где происходит его изучение. Об этом проинформировала служащая пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
"Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их", — сказала Тросселл, когда её спросили о реакции ООН на эти видео.
Ранее в Минобороны РФ прокомментировали видеозапись с расправой над бойцами ВС РФ, отметив, что в данном случае речь идёт о намеренном убийстве десяти оказавшихся в плену у ВСУ российских военных.
18 ноября в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, что российские военные сдались в плен ВСУшникам, которые после этого хладнокровно их расстреляли, что является вопиющим военным преступлением украинских нацистов.
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