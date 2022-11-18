Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ

Офицер Народной милиции республики Андрей Марочко не смог остаться равнодушным к произошедшему с российскими солдатами, которых подвергли жестокому обстрелу военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале.

Эксперт заявил, что эта бригада "после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих".

Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Напоминаем, что в Сети опубликованы видеокадры казни пленных ВС РФ боевиками ВСУ в ЛНР. Данные видеозаписи свидетельствуют о военном преступлении украинских нацистов.

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