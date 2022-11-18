Находящийся в розыске Ровшан Аскеров: призвал заваливать Россию "грузом 200"

ВСУ должна убить как можно больше русских. Об этом заявил экс-участник передачи "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров.

"Единственное возможное отношение к ним — это убивать их. Убивать, убивать, убивать российских солдат, заваливать "грузом 200" Россию ровно для того, чтобы они наконец поняли, куда они пришли, получили по щам, взвыли и повернули оружие на Кремль", — в интервью украинскому YouTube-каналу Freeдом сказал бывший "знаток".

Он отметил, что вся надежда на ВСУ. Они должны сделать все, чтобы вся РФ захотела повесить своего президента, отметил русофоб.

Напомним, весной стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Аскерова по ст. "Реабилитация нацизма". Ему грозит реальный срок до пяти лет. После этого он бежал из страны в Азербайджан. Министерство внутренних дел РФ объявило его в розыск, Басманный районный суд Москвы — арестовал Аскерова заочно.