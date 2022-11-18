СМИ сообщили, что переданные Украине гаубицы выходят из строя из-за отсутствия запасных частей. Большая часть поставленных Берлином систем нуждается в ремонте из-за интенсивной эксплуатации в зоне СВО.
А говорит ли это о качестве военной помощи, предоставляемой Украине, в беседе с Pravda.Ru объяснил военный эксперт, полковник, военный переводчик, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора.
"С Запада в Украину поступает то оружие, которое требует практической проверки. Очень многие типы вооружения этой проверки не выдерживают. Со стороны Украины слышатся заявления о том, что нужно предоставить нечто другое. Запад в лице НАТО очень выборочно относится к таким заявлениям. Потому что они видят своё вооружение в стратегическом смысле", — отметил обозреватель.
Однако, если уже сейчас у "потенциальных покупателей" возникает вопрос в сомнительности эффективности того или иного вида вооружения, Запад не хотел бы, чтобы спецоперация подтверждала бы именно ту сомнительную эффективность, подытожил Подопригора.
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В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.