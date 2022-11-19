Омбудсмен ЛНР Сердюкова призвала расследовать расстрел пленных ВС РФ

В Сети появились жуткие кадры казни российских военнослужащих перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова прокомментировала ситуацию.

Она призвала международные правозащитные организации провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных.

"Необходимо немедленно прекратить кровавую вакханалию, которую без страха неминуемого наказания развязал киевский режим", — написала она в своём Telegram-канале.

Сердюкова считает, что совершённое преступление нарушает все нормы международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенции об обращении с военнопленными.

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