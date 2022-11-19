В Сети появились жуткие кадры казни российских военнослужащих перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова прокомментировала ситуацию.
Она призвала международные правозащитные организации провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных.
"Необходимо немедленно прекратить кровавую вакханалию, которую без страха неминуемого наказания развязал киевский режим", — написала она в своём Telegram-канале.
Сердюкова считает, что совершённое преступление нарушает все нормы международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенции об обращении с военнопленными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.