Байрамов сообщил, что в подготовке мобилизованных в ВС РФ имеются проблемы

В рамках частичной мобилизации военнослужащие ВС РФ будут продолжать обучаться военному делу. Однако в их подготовке есть проблемы, о которых рассказал руководитель учебно-тренировочного центра "Воевода" Видади Байрамов в беседе с "МК".

"Проблема подготовки мобилизованных реально существует, причем в самой её организации в кадровой армии", — поделился мнением эксперт.

Он отметил, что, если в подразделениях имеются опытные и умелые боевые командиры, они обучают молодое поколение. А если таких специалистов нет, то военнослужащие занятые чем угодно, но не боевой подготовкой. Они обучаются тому, что не должны делать в военное время.

"Безусловно, строевая подготовка тоже необходима, но в ситуации с мобилизованными, которым через неделю-другую идти под пули и снаряды противника, — это не то, на чём стоит акцентировать внимание", — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что молодым военным нужно обучаться воевать в лесистой местности и городской застройке, также вести разведку, уметь корректировать артиллерийский огонь, пользоваться беспилотниками, знать навыки выживания и тактической медицины.

Байрамов отметил и другую крайность: качественная подготовка по военно-учетной специальности, при которой на дальний план уходит боевая подготовка.