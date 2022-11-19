Гаврилов: боевые действия на Украине могут закончиться к весне

Заместитель главы оборонного ведомства Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов считает, что военные действия на Украине могут закончиться к весне.

В то же время, он отметил, что Крымский полуостров может перейти под контроль Киева уже к концу декабря.

По словам замминистра, даже, если Москва решится применить ядерное оружие, киевские силовики не остановятся и продолжат "освобождать" перешедшие под контроль РФ территории.

"Для всех это будет справедливо — Бог знает, по какому сценарию, — но это (тактический ядерный удар. — Прим. ред.) не (угроза. — Прим. ред.), которая остановит нас от … продолжения нашей в….*", — приводит его слова Sky News.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут закончиться, когда Украина возьмёт Луганск или Донецк.