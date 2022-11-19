Заместитель главы оборонного ведомства Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов считает, что военные действия на Украине могут закончиться к весне.
В то же время, он отметил, что Крымский полуостров может перейти под контроль Киева уже к концу декабря.
По словам замминистра, даже, если Москва решится применить ядерное оружие, киевские силовики не остановятся и продолжат "освобождать" перешедшие под контроль РФ территории.
"Для всех это будет справедливо — Бог знает, по какому сценарию, — но это (тактический ядерный удар. — Прим. ред.) не (угроза. — Прим. ред.), которая остановит нас от … продолжения нашей в….*", — приводит его слова Sky News.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут закончиться, когда Украина возьмёт Луганск или Донецк.
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