Политолог Сергей Марков считает, что взрыв газопровода в Санкт-Петербурге — дело рук спецслужб Украины. действующих по указке США и Великобритании.
Марков признал, что доказать версию о причастности Украины к взрыву в северной столице не удастся, но он уверен, что данное умозаключение очевидно.
"В Санкт-Петербурге взрыв газопровода. Видимо это теракт спецслужб Украины, которые находятся под контролем спецслужб США и Британии действуют в общем по их приказам", — выразил свою точку зрения политолог.
Он перечислил прежние злодеяния спецслужб Укрианы.
"Теракт на Норд Стрим. Теракт на Крымском мосту. А Россия опять выразит озабоченность и протест? Отвечать на удары Россия планирует?" — вопрошает Марков.
В МЧС объяснили, что на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация, которая привела к последующему взрыву и возгоранию.
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