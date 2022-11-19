Марков назвал взрыв газопровода в Питере терактом: РФ выразит озабоченность?

Политолог Сергей Марков считает, что взрыв газопровода в Санкт-Петербурге — дело рук спецслужб Украины. действующих по указке США и Великобритании.

Марков признал, что доказать версию о причастности Украины к взрыву в северной столице не удастся, но он уверен, что данное умозаключение очевидно.

"В Санкт-Петербурге взрыв газопровода. Видимо это теракт спецслужб Украины, которые находятся под контролем спецслужб США и Британии действуют в общем по их приказам", — выразил свою точку зрения политолог.

Он перечислил прежние злодеяния спецслужб Укрианы.

"Теракт на Норд Стрим. Теракт на Крымском мосту. А Россия опять выразит озабоченность и протест? Отвечать на удары Россия планирует?" — вопрошает Марков.

В МЧС объяснили, что на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация, которая привела к последующему взрыву и возгоранию.