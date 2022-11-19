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ВС РФ нанесли удар по объекту в Херсоне, предположительно поражён склад ГСМ ВСУ

Силовые структуры

ВС РФ отвели войска из Херсона на левый берег Днепра. В городе находятся подразделения ВСУ. Наша армия со своих позиций продолжает ежедневно поражать технику и места дислокации противника, нанося артиллерийские удары и удары дронами-камикадзе.

Сегодня вечером, 19 ноября, появились сообщения о мощном взрыве и пожаре в Херсоне. По данным издания ANNA News, он прогремел в результате удара российских войск. По предварительной информации, поражено хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ.

Ранее сообщалось, что спецгруппировка "Отважных" уничтожила место временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении при помощи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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