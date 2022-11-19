Российская Федерация располагает "впечатляющими вооружениями", и подчеркнул, что Украину ждёт "суровая зима".
Об этом сообщил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
Шеф Пентагона сказал, что альянс НАТО не ищет конфронтации с Москвой и особо отметил, что это якобы оборонительный альянс.
Остин назвал события на Украине самым крупным кризисом с окончания холодной войны и заявил, что от исхода российской спецоперации будет зависеть курс глобальной безопасности.
"НАТО не ищет конфронтации с РФ, не будет втянута в конфликт в Украине, но поможет ей", — подытожил глава Пентагона.
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