Пентагон: РФ располагает "впечатляющими вооружениями", Украину ждёт суровая зима

Российская Федерация располагает "впечатляющими вооружениями", и подчеркнул, что Украину ждёт "суровая зима".

Об этом сообщил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Шеф Пентагона сказал, что альянс НАТО не ищет конфронтации с Москвой и особо отметил, что это якобы оборонительный альянс.

Остин назвал события на Украине самым крупным кризисом с окончания холодной войны и заявил, что от исхода российской спецоперации будет зависеть курс глобальной безопасности.

"НАТО не ищет конфронтации с РФ, не будет втянута в конфликт в Украине, но поможет ей", — подытожил глава Пентагона.