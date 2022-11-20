Каспаров* от лица всех "оппозиционеров" призвал к ударам по России и Белоруссии

Даже если в Польше людей убила выпущенная ВСУ ракета, Украине надо предоставить западное оружие, чтобы она могла бить вглубь России и Белоруссии.

Об этом сообщил бежавший либерал Гарри Каспаров*.

"Да, хорошо, украинская ракета попала туда по ошибке. Но это означает, что нужно исключить такие возможности в будущем, а вероятность только повышается, потому что количество российских ракет, летящих в ту сторону, возрастает с каждым днём", — в эфире канала "Форума свободной России" заявил экстремист.

По его словам, решить проблему просто — надо ликвидировать базы, с которых Россия ракеты запускает. А для этого Киев должен получить ракеты, которые долетят до Белоруссии и РФ, и политическим решением "ответить по этим странам", подытожил Каспаров*.

* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.