Подполковник НМ ДНР Баевский заявил о нехватке лопат и перчаток военным ВС РФ

Солдаты армии России в рамках спецоперации испытывают недостатки различных предметов, несмотря на регулярные сборы денежных средств. Подполковник НМ ДНР, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал, чего не хватает нашим солдатам.

Он отметил, что бойцы ВС РФ испытывают дефицит обыкновенных лопат, топоров, перчаток, пил и мотыг. Баевский отметил, что в реальной жизни бойцу редко приходится стрелять из автомата, а копать нужно ежедневно. Поэтому инструменты не менее важны, чем оружие на поле боевых действий.

"Точно так же регулярно наблюдаю различные инструктажи, видео- и печатные пособия по стрелковому делу, тактической медицине, рекомендации по выбору бронежилетов и разгрузок. Но не видел ещё ни одного инструктора, который бы доносил до военнослужащих давно разработанные рекомендации по инженерному оборудованию позиций", — добавил он.

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